Аналитик прокомментировал "углеродный налог" Чубайса

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему России не выгодны "углеродный налог" и Парижское соглашение, о которых говорил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Эксперт объяснил, что налог вводят, если при производстве совершаются выбросы в атмосферу. Соответственно, растет себестоимость производимой продукции.
"Парижское соглашение не столько про климат, сколько про новую систему международной торговли. Оно дает фору не развивающимся странам типа Китая, Индии, а возвращает инициативу развитым странам – Европе и Соединенным Штатам. Там, где довольно большие доли возобновляемой энергетики. В глобальной конкуренции они сейчас проигрывают, а если страны с традиционными источниками энергии – углем, газом, будут платить "углеродный налог", они будут выигрывать", – уточнил аналитик ИА "НСН".
Парижское соглашение для России он назвал "вредной" историей. "Поэтому "углеродный налог" вводить не надо, хоть Чубайс говорит, что он будет маленький. Сегодня маленький, а завтра – больше", – подчеркнул аналитик.
Он также обратил внимание на то, куда пойдут деньги от налога. По соглашению, средства должны отправляться в международный фонд, который будет расходовать их на инициативы, связанные с климатом.
"А у нас в итоге и товары будут дороже, и, как следствие, рабочих мест меньше, потому что товары будут меньше покупать, производство остановится", – заключил Юшков.
В пользу введения "Углеродного налога" для промышленных предприятий в России, загрязняющих атмосферу, высказался Чубайс. По его мнению, это будет мотивировать промышленников делать производство безопаснее для окружающей среды.
Обязательства по дополнительным сборам за выбросы в атмосферу содержатся в Парижском соглашении по климату. Его Россия подписала в 2016 году, но еще не ратифицировала.
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