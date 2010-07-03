Эксперт объяснил, зачем упразднили Роспечать и Россвязь

Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Федерального агентства связи. Теперь их функции будет исполнять Минцифры РФ. Разбираемся, зачем это было сделано и какой эффект даст.



Курс на оптимизацию

Впервые о возможном упразднении Роспечати и Россвязи стало известно 16 ноября. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", – сообщил тогда он.

В указе, который подписал Владимир Путин, говорится, что Роспечать и Россвязь упразднили для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих. Теперь функции агентств переходят к Минцифры РФ.

Роспечать по указу президента была образована в 2004 году. Ведомство занималось выдачей господдержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам. Особое внимание Роспечать уделяла социально значимым и детским проектам в медиа. Агентство стояло у истоков наград "Премии Рунета", "ТЭФИ-Регион", а также многочисленных книжных премий. Кроме того, выступало в течение последних 10 лет в роли госзаказчика при реализации проекта по переходу на цифровое вещание.

Россвязь, которая также была создана в 2004 году, занималась оказанием государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи. В частности, курировала вопросы в области использования, а также развития сетей связи, спутниковых систем связи, систем радиовещания и телевещания.



Эффективность не снизится?

Здание федерального агентства связи

В пресс-службе Минцифры РФ заявили, что процесс упразднения агентств должен пройти "бесшовно". Кроме того, работавшие там сотрудники смогут продолжить трудиться под руководством заместителей министра цифрового развития или директоров департаментов министерства.





пресс-служба Минцифры РФ Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство.

В Минцифры РФ добавили, что агентства выполняли ряд "таких важных задач, как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России, обеспечение всей страны универсальными услугами связи".

В свою очередь, руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов в беседе с Москвой 24 также отметил, что работа по направлениями, которые курировали ведомства, не пострадает.





Павел Хилов руководитель экспертного центра электронного государства Сейчас оптимизация идет во всех органах федеральной исполнительной власти. Самое главное, что полномочия этих ведомств никуда не денутся, они просто перейдут в ведение Минцифры. А количество занятого персонала и расходы, если все будет произведено грамотно и разумно, безусловно, сократятся.

Задачи ведомств в дальнейшем продолжит выполнять министерство цифрового развития в соответствии с общей государственной политикой, говорит эксперт. "За счет передачи полномочий эта деятельность будет продолжаться, она никуда не денется", – подчеркнул Хилов.

Собеседник Москвы 24 предположил, что в дальнейшем могут быть упразднены другие агентства, подчиненные министерствам. Но сейчас об этом можно только гадать, резюмировал Хилов.

