Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, сообщается на сайте Кремля. Их функции переданы Минцифры РФ.

Такое решение приняли с целью совершенствования государственного управления в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.

Ранее о возможном сокращении Роспечати и Россвязи рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Роспечать занимается выдачей государственной поддержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам, Россвязь управляет и восстанавливает единую сеть электросвязи России при чрезвычайных ситуациях.