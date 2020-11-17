В Госдуме сообщили о возможности сокращения Роспечати и Россвязи

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
"Обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", – отметил он.
При этом Хинштейн заявил, что вовсе избавляться от агентств не планируется. Эта мера, по его словам, может коснуться лишь некоторых служб.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ предложил начать программу оптимизации штата госслужащих 1 января 2021 года и реализовать ее за 3 месяца. Михаил Мишустин также сообщил о необходимости создания специальной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с реформой.
Глава кабмина подчеркнул, что правительство не раз обсуждало вопрос оптимизации системы управления, однако реализация программы откладывалась в том числе из-за ситуации с COVID-19.
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