Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин распределил обязанности вице-премьеров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития", – говорится в сообщении.

Вице-премьер Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяне Голиковой поручено отслеживать вопросы государственной политики в сфере культуры.

Дмитрий Чернышенко в составе правительства займется вопросами науки и высшего образования, а Алексей Оверчук наделен полномочиями координировать деятельность Росреестра.

В начале ноября Владимир Путин подписал указы о назначении пятерых новых министров и вице-премьера кабмина. В Кремле объяснили перестановки в правительстве страны необходимостью ротации.

