В Минвостокразвития рассказали об оптимизации институтов развития

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

"Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", – сказал он в разговоре с РБК.

Министр отметил, что основным финансовым институтом развития Дальнего Востока станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы "значительно превышают" те, что были на балансе профильных институтов развития.

По данным издания, правительство уже приняло решение ликвидировать восемь институтов развития в рамках реформы. В частности, речь идет о трех структурах, которые отвечали за Дальний Восток.

Под оптимизацию также попадут Фонд развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию.

Кроме того, по сведениям издания, компания "Роснано" и фонд "Сколково" тоже, вероятно, перейдут под управление ВЭБ.РФ в рамках реорганизации структуры институтов развития.

Источники издания утверждают, что обсуждается и уход с поста главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Предположительно, ему предложат другую должность, однако финального решения еще нет.

Ранее сообщалось, что председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс якобы получил предложение заняться Арктикой. Сам он заявил, что "любит Русский Север" и "гоняет в тундре по бездорожью", но это вовсе не повод для назначения "начальником Арктики".