Чубайс сообщил о последнем рабочем дне в "Роснано"

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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что 3 декабря его последний день работы в компании.

"Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", – сказал он.

Анатолия Чубайса на этом посту сменит первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Ранее директиву для его избрания сроком на пять лет утвердило правительство РФ.

Накануне Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии ВПК Сергеем Куликовым. Президент РФ предложил Куликову стать руководителем "Роснано".