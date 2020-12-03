Правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя "Роснано"

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Правительство РФ утвердило директиву об избрании первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК "Роснано", сообщает пресс-служба кабмина.



Директива для представителей государства в совете директоров корпорации подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Согласно документу, они "должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова".

Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса. Куликов будет управлять "Роснано" пять лет.

Накануне Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии ВПК Сергеем Куликовым. Президент РФ предложил Куликову стать руководителем "Роснано".