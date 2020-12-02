Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии ВПК Сергеем Куликовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России предложил Куликову стать руководителем "Роснано".

"Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", – подчеркнул Путин во время встречи в видеоформате.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что институты развития будут оптимизированы правительством. Меры нацелены на то, чтобы структуры в полной мере работали на достижение национальных целей развития.