Кремль не анонсирует решения о смене глав реформируемых институтов развития

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать возможные кадровые решения о главах институтов развития, которые будут реформированы или упразднены.

"Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", – сказал Песков журналистам, его слова приводит ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что институты развития будут оптимизированы правительством. Эти меры предприняты в связи с поручением президента и будут нацелены на то, чтобы структуры в полной мере работали на достижение национальных целей развития.

По словам премьер-министра, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов, включая Фонд "Сколково". Еще восемь институтов развития ликвидируют.

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.