Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов тайно женился

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/selivanov_V

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов тайно зарегистрировал отношения с блогером Александрой Калмыковой. Об этом супруга актера рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что молодожены оформили брак в МФЦ без проведения торжественного мероприятия, а после регистрации устроили фотосессию. Пара намерена отпраздновать событие в узком семейном кругу. При этом, как подчеркнула блогер, венчание планируется провести более масштабно, поскольку для супругов оно имеет большое значение.

Селиванов сделал Калмыковой предложение в июне 2025 года во время отдыха в Турции. Актер встал перед возлюбленной на одно колено и подарил ей кольцо, а затем опубликовал видео с этим моментом в соцсетях. Также пара воспитывает общего сына Кирилла, родившегося в 2025 году.

Тем временем актер Никита Кологривый подтвердил развод с Александриной Питиримовой. Он отметил, что ради дочери сохранил с бывшей женой теплые отношения. Пара состояла в отношениях около 6 лет, вместе они воспитывают 5-летнюю дочь Есению.