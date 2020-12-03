Песков назвал естественным ротационным процессом отставку Чубайса с поста главы "Роснано"

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Дмитрий Песков назвал отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" следствием естественного ротационного процесса.

"Анатолий Борисович – он уже достаточно давно возглавляет "Роснано", он, собственно, создавал "Роснано". И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее кабмин утвердил директиву для избрания первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано". он займет эту должность на пять лет.

Сам Чубайс на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии подтвердил, что сегодня у него последний день работы в компании.