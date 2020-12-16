ЕC перестанет продавать бензиновые и дизельные грузовики к 2040 году

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Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.

Как пишет газета Financial Times, такое обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford.

Альянс вместе с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует сосредоточиться на аккумуляторах, водороде и экологически чистых видах топлива.

На новые технологии объединение потратит 50-100 миллиардов евро. Автопроизводители также выступили за инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода.

Гендиректор шведской Scania Хенрик Хенрикссон подчеркнул, что необходимо изменить подход клиентов, а также призвал политиков отказаться от субсидирования ископаемого топлива.

Ранее Евросоюз утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.

Власти американского штата Калифорния ранее также заявили, что запретят продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 2035 году для борьбы с последствиями климатических изменений.