ЕC перестанет продавать бензиновые и дизельные грузовики к 2040 году

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Фото: TASS/DPA/Frank Rumpenhorst
Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.
Как пишет газета Financial Times, такое обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford.
Альянс вместе с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует сосредоточиться на аккумуляторах, водороде и экологически чистых видах топлива.
На новые технологии объединение потратит 50-100 миллиардов евро. Автопроизводители также выступили за инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода.
Гендиректор шведской Scania Хенрик Хенрикссон подчеркнул, что необходимо изменить подход клиентов, а также призвал политиков отказаться от субсидирования ископаемого топлива.
Ранее Евросоюз утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55 процентов по сравнению с 1990 годом.
Власти американского штата Калифорния ранее также заявили, что запретят продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 2035 году для борьбы с последствиями климатических изменений.
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