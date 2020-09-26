Польша ликвидирует все угольные шахты

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
В Польше профсоюзы шахтеров договорились с правительством о закрытии всех угольных шахт в стане к 2049 году.
По пишет Reuters, одним из препятствий для достижения соглашения были протесты шахтеров, которые выступали против закрытия шахт из-за опасений потерять работу.
Польские власти пообещали, что принудительных увольнений не будет и шахтеры смогут работать до выхода на пенсию.
До сих пор страна оставалась единственной в ЕС, которая не взяла на себя обязательства до 2050 года стать "углеродно-нейтральной" и перейти на "зеленую" энергетику.
За эту позицию власти Польши регулярно подвергались критике со стороны европейских организаций и экологов.
Этот шаг Варшавы последовал за заявлениями мировых лидеров о необходимости серьезно озаботиться климатическими проблемами на 75-сессии Генассмблеи ООН.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила сократить углеродные выбросы в Евросоюзе к 2030 году на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.
Власти американского штата Калифорния ранее заявили, что запретят продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 2035 году для борьбы с последствиями климатических изменений.
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