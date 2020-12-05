В Японии запретят продавать машины на бензине и дизеле

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Правительство Японии планирует прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NHK.

Как рассказал министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, это необходимо для выполнения задачи прекратить к 2050 году выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов, вызывающих потепление климата.

"Внедрение электромобилей – кардинальный элемент выполнения этого плана", – сказал Кадзияма. К 2030 году Еокио собирается уменьшить выбросы парниковых газов минимум на 26 процентов по сравнению с уровнем 2013 года.

После этого можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. Сейчас в Японии гибриды присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей.

Власти американского штата Калифорния ранее также заявили, что запретят продажу новых машин с бензиновыми двигателями к 2035 году для борьбы с последствиями климатических изменений.