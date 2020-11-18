В Великобритании появится отапливаемый водородом город

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Фото: TASS/ZUMA
Правительство Великобритании намерено к 2030 году перевести десятки тысяч домов, соответствующих масштабам города, на отопление и приготовление пищи при помощи водорода.
Соответствующие планы содержатся в десятилетней программе "зеленой промышленной революции", представленной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
По его словам, правительство инвестирует более 12 миллиардов фунтов стерлингов в развитие "зеленых" проектов, в результате чего будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест.
Как пишет "Би-би-си", инвестиции будут направлены в ветроэнергетику, водородную и ядерную энергетику, расширение производства электромобилей.
Кроме того, страна планирует развивать экологичный городской транспорт, а также сократить выбросы CO2 до нуля на авиационном и морском транспорте.
Помимо прочего, в Соединенном Королевстве также планируется высадить деревья на площади 30 тысяч гектаров и прекратить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей.
Корпорация Airbus разработала концепции трех моделей самолетов с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe. В качестве источника энергии в них предлагается использовать водород.
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