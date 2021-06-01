В Госдуме рассказали о важности закона о бесплатной газификации

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Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Геннадий Скляр прокомментировал закон о бесплатном подключении населения к газу, сообщает RT.

Он назвал это решение очень важным, поскольку люди ждут ускорения реализации программ газификации. Депутат подчеркнул, что законом определено появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и определение источника финансирования для газификации.

"Поэтому я считаю, что созданы все условия для того, чтобы реально ускорить решение этой задачи и выполнить поручение президента", – сказал парламентарий.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Согласно поправкам, от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. При этом уже на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.

Программы газификации выполнят в два этапа: первый – до 2023 года, а второй – до 2030 года. Инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании.