В Госдуме рассказали о важности закона о бесплатной газификации

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Геннадий Скляр прокомментировал закон о бесплатном подключении населения к газу, сообщает RT.
Он назвал это решение очень важным, поскольку люди ждут ускорения реализации программ газификации. Депутат подчеркнул, что законом определено появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и определение источника финансирования для газификации.
"Поэтому я считаю, что созданы все условия для того, чтобы реально ускорить решение этой задачи и выполнить поручение президента", – сказал парламентарий.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Согласно поправкам, от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. При этом уже на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
Программы газификации выполнят в два этапа: первый – до 2023 года, а второй – до 2030 года. Инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании.
"Газпром" может стать единым оператором при газификации домов
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