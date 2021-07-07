Около 4 млн домов подпадают под программу социальной газификации – Новак

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Около 4 миллионов домов подпадают под программу социальной газификации, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он также сообщил, что "Газпром" в конце июля запустит единый сайт по догазификации. В ближайшее время оставить заявление на подключение газа можно будет через сайт, портал госулуг или через многофункциональные центры, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, заборов участков должно быть бесплатным.

11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточнялось, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.

