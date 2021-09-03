Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне смогут подать заявку на подключение к газу через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
"Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом в ежегодном послании Федеральному cобранию 21 апреля, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате – через портал госуслуг. Распоряжение об этом подписал председатель правительства", – говорится в сообщении.
Уточняется, что потребители смогут подать заявку на подключение удаленно благодаря включению услуги в реестр государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане.
В правительстве добавили, что по поручению президента до 2023 года в России планируется провести ускоренную догазификацию. Доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах будет сделано за счет средств оператора, а не потребителя.
11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.
В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.
Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них не будут распространяться инвестиционные надбавки. Услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.
В России вступил в силу закон о бесплатной газификации
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