Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне смогут подать заявку на подключение к газу через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

"Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом в ежегодном послании Федеральному cобранию 21 апреля, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате – через портал госуслуг. Распоряжение об этом подписал председатель правительства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что потребители смогут подать заявку на подключение удаленно благодаря включению услуги в реестр государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане.

В правительстве добавили, что по поручению президента до 2023 года в России планируется провести ускоренную догазификацию. Доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах будет сделано за счет средств оператора, а не потребителя.

11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них не будут распространяться инвестиционные надбавки. Услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.