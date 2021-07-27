В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

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Сообщение о том, что россиянам в будущем могут позволить компенсировать траты на подведение газа к домовладению, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает RT.

"На собственном опыте могу сказать, что подведение газа к дому – очень затратная процедура. Правильно давать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому", – сказал он.

Сенатор также добавил, что на подведение газа уходит не только много средств, но и времени.

"Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", – отметил Рязанский.

Ранее в "Единой России" предложили компенсировать затраты россиян на газификацию.

Предполагается, что компенсация может стать доступной гражданам, которые оплатили работы за свой счет после поручения Владимира Путина о запуске программы социальной газификации, но до ее законодательного вступления в силу.