Путин поручил проработать вопрос поддержки для социальной газификации россиян

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку рассмотреть и проработать вместе с регионами возможность дополнительной поддержки россиян для продолжения программы социальной газификации.
"Работа действительно налажена, она развернута, и проделанная работа говорит о том, что мы не зря это делаем, все-таки большое количество домовладений подключается к газу, и это меняет качество жизни людей, поэтому я прошу эту работу продолжить", – приводит РИА Новости его слова.
Глава государства подчеркнул, что стоимость оборудования, работ внутри участка и дома, а также монтажа снижает темпы газификации.
По словам Путина, стоимость работ по прокладке газовой трубы внутри участка варьируются от 45 до 50 тысяч рублей, а оборудование стоит 75 тысяч рублей, в то время как средний размер выплат некоторым категориям граждан в российских субъектах не превышает 80 тысяч рублей. В таких случаях стоимость газификации становится неподъемной, подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин поручил расширить программу газификации российских регионов.
В апреле 2021 года глава государства в ежегодном послании Федеральному собранию анонсировал программу догазификации. Согласно поручению президента, ускоренную догазификацию планируется провести до 2023 года по всей стране.
"Интервью": Игорь Баранов – о подключении загородных домов к газу
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