Путин поручил расширить программу газификации регионов

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил расширить программу газификации российских регионов.
"[Нужно] так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов федерации, населенных пунктов и домовладений", – сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе.
В апреле 2021 года Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию анонсировал программу догазификации. Согласно поручению президента, ускоренную догазификацию планируется провести до 2023 года по всей стране.
В июне того же года российский лидер подписал закон, согласно которому газопровод до земельных участков граждан доводится бесплатно. Документом также был введен институт единого оператора газификации.
После этого на портале госуслуг пользователям стала доступна подача заявлений на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. По данным Минэнерго, право на бесплатную организацию так называемой последней мили имеют около 5 миллионов россиян.
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