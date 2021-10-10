Государство сделает все для создания современной и благополучной жизни на селе – Путин

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Владимир Путин пообещал, что государство сделает все для создания комфортной, современной и благополучной жизни на селе. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое было показано в эфире телеканала "Россия 24".

Путин обратил внимание, что граждане России все чаще выбирают сельский туризм, который дает дополнительные стимулы и ресурсы для развития сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

"У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор", – подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что с начала 2020 года в стране действует льготная сельская ипотека по ставке до 3%. За прошедшее время новое жилье приобрели свыше 90 тысяч семей.

Кроме того, в 2021 году в России запустили целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы и качества жизни граждан. В их числе – модернизация первичного звена здравоохранения, программа капитального ремонта школьных зданий, социальная газификация.

"Создание достойных, привлекательных условий для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики", – заверил Путин.

Он добавил, что в России гордятся успехами работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Спасибо вам большое за честный труд, за надежность, преданность своему делу", – заключил президент.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" он подчеркнул, что это благородный труд.