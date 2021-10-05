Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

15:07
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" он подчеркнул, что это благородный труд.
Президент поблагодарил учителей за работу и тот вклад, который они вносят для страны и для ее будущего. По его словам, труд учителей невозможно переоценить.
"Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", – сказал российский лидер.
Все это очень важно для каждого ребенка и особенно старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь, подчеркнул Путин.
28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса "Учитель года России – 2021". Проголосовать за кандидата мог любой желающий. В рамках конкурса был запущен специальный чат-бот для голосования.
Победителем стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева.
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