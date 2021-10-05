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Общество

15:07

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

власть образование общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" он подчеркнул, что это благородный труд.

Президент поблагодарил учителей за работу и тот вклад, который они вносят для страны и для ее будущего. По его словам, труд учителей невозможно переоценить.

"Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", – сказал российский лидер.

Все это очень важно для каждого ребенка и особенно старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь, подчеркнул Путин.

28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса "Учитель года России – 2021". Проголосовать за кандидата мог любой желающий. В рамках конкурса был запущен специальный чат-бот для голосования.

Победителем стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева.

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