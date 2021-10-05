Родители школьников рассказали, какие подарки вручают педагогам в День учителя

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Родители школьников рассказали, какие подарки собираются сделать педагогам в День учителя. Наиболее популярными вариантами стали подарочные сертификаты, а также наборы сладостей с чаем или кофе, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Традиционно лидирующую позицию занимает букет цветов, который учителю подарят от класса. Подобными планами поделились 43% родителей. Вторую строчку среди названных подарков занимают сертификаты: их упомянули 13% опрошенных.
Наборы сладостей с чаем или кофе оказались на третьем месте, немного уступив в популярности подарочным сертификатам (12%).
Кроме того, 6% опрошенных планируют подарить классным руководителям деньги. 2% родителей в качестве подарка выбрали технику (принтер или планшет).
Также среди возможных подарков были перечислены книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки. Средний чек на подарок учителю в этом году, согласно опросу, составит 3,2 тысячи рублей, что на 20% выше, чем два года назад.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что правительство РФ готовит постановление, устанавливающее общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Планируется, что такая мера позволит сократить разрыв между уровнем зарплат преподавателей в регионах, а также позитивно скажется на престиже профессии учителя.
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