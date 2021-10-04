Путин встретится с финалистами конкурса "Учитель года – 2022"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин 5 октября встретится с финалистами конкурса "Учитель года – 2022", об этом сообщает ТАСС.

В финале конкурса оказались 85 человек из всех регионов России. Среди них есть 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка, 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, 8 учителей физики, 7 учителей математики, 6 учителей биологии, 5 учителей информатики, по 2 учителя химии и физической культуры и 1 преподаватель географии.

Имя победителя будет объявлено 5 октября в историческом парке "Россия – моя история", расположенном в Москве на ВДНХ.

Ранее Путин поручил правительству РФ провести конкурс "Учитель года России" в 2022 году в формате телевизионного шоу, а также предусмотреть его финансирование.

В поручении президента РФ говорится о необходимости обеспечения широкого информационного освещения конкурса "Учитель года России".

