В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство РФ готовит постановление, устанавливающее общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Об этом говорится в статье спикера Совфеда Валентины Матвиенко, размещенной в "Российской газете" в честь Дня учителя.
По словам сенатора, низкая зарплата преподавателей во многих регионах негативно влияет на качество и доступность образования, а также существенно снижает престижность профессии. Уже сейчас наблюдается тенденция к старению учительского корпуса, поскольку выпускники педагогических вузов неохотно идут работать в школы.
"Другое негативное следствие – межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", – пояснила Матвиенко, добавив, что в Совете Федерации о том, насколько остро стоит проблема, знают.
Спикер Совфеда напомнила, что в прошлом году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным.
Постановление, устанавливающее общие требования по зарплатам учителей, будет подготовлено правительством в ближайшее время. Пилотный проект планируют запустить в шести регионах страны.
Ранее Владимир Путин заявил, что уровень доходов преподавателей – один из социальных приоритетов в России. По мнению главы РФ, решать эту проблему необходимо системно, а не единоразовыми выплатами.
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