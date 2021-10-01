Российские учителя рассказали, какую зарплату хотели бы получать

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Российские педагоги назвали желаемый уровень зарплаты. 22% учителей хотели бы получать в месяц от 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.
"11% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц, 34% – 50–75 тысяч рублей в месяц, 33% – 75–100 тысяч рублей в месяц", – говорится в сообщении.
Почти половина принявших участие в опросе педагогов – 46% – заявили, что их нагрузка в неделю составляет 27 часов – 1,5 ставки. Еще 26% рассказали, что работают на две ставки по 36 часов в неделю. Более двух ставок занимают 7% учителей, одну – 18%.
39% опрошенных учителей зарабатывают в месяц до 25 тысяч рублей, 38% – от 25 до 50 тысяч рублей, 15% – 50–75 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает 1% педагогов, которые приняли участие в исследовании.
"94% опрошенных учителей отметили, что недовольны своей заработной платой. 6% респондентов высказались, что уровень заработной платы их устраивает", – говорится в сообщении.
Участие в исследовании приняли более тысячи учителей со всей России.
Ранее сообщалось, что в пяти российских регионах протестируют новый порядок оплаты труда педагогов. Речь идет о Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также Мордовии.
В частности, плата труда педагогов будет состоять из ставки, основанной на квалификации, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых определит правительство. При этом регионы смогут устанавливать дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.
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