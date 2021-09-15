Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы

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Как показал опрос, женщины чаще мужчин сталкиваются с проявлением дискриминации при поиске работы (61%). Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что в РФ работодатель не имеет права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, однако соискатели часто сталкиваются с некоторыми сложностями при поиске вакансий.
Согласно опросу сервиса "Зарплата.ру", 12% россиян от 18 до 55 лет сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей. Процент кандидатов мужского пола, которые сталкивались с предвзятым отношением, оказался равен 39%.
Главными причинами отказа были внешние данные, возраст и национальность.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что россияне должны иметь возможность получить защиту в случае дискриминации по национальному признаку, в какой бы стране они ни находились.
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