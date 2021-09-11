Эксперты полагают, что удаленные вакансии будут востребованы и после пандемии

Пандемия пройдет, а удаленка – останется. Об этом заявили в департаменте труда и соцзащиты.

Сейчас в базе центра занятости более 10 тысяч таких предложений. Причем вакансии с дистанционным форматом работы есть в самых разных отраслях. Самое популярное направление – IT-сфера.

Кроме того требуются менеджеры, работающие с базами данных, специалисты контакт-центров, бухгалтера и специалисты по онлайн продажам.

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