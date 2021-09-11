Более 1,8 млн москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,8 миллиона москвичей подали заявление на участие в электронном голосовании, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что до конца регистрации на участие в онлайн-голосовании осталось три дня, она завершится 13 сентября в 23:59.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, а затем пройти по ссылке. Также это можно сделать в приложении "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Ранее Центральная избирательная комиссия завершила публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования. В нем приняли участие почти 118 тысяч человек.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

