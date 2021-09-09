Заключенные следственных изоляторов столицы смогут проголосовать в течение трех дней

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Голосование на выборах депутатов Госдумы будет проводиться в Москве на 9 избирательных участках, образованных в СИЗО, в течение трех дней (с 17 по 19 сентября). Пациенты в коронавирусных стационарах смогут проголосовать только 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На девяти участках, которые образованы в следственных изоляторах, голосование будет трехдневным, <….> в "красных зонах" – однодневным, только 19 сентября. Из таких больниц не выносится документация, протоколы передаются по техническим каналам связи", – рассказал Реут.

В местах временного пребывания под стражей организуют избирательные участки № 3622, 3641, 3665, 3696, 3697, 3705, 3709, 3777, 3792.

Всего в больницах, СИЗО и учреждениях соцзащиты организуют 167 избирательных участков. Реут уточнил, что по этическим соображениям видеонаблюдения в таких участках не будет.

Также видеонаблюдение не будет осуществляться на участках, где голосуют военнослужащие, в том случае если соответствующее разрешение не дали командиры воинских частей.

"На всех участках, где по тем или иным причинам не будет организовано видеонаблюдение, будут обязательно использованы видеорегистраторы, – все будет под непрерывным контролем", – подчеркнул Реут.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.