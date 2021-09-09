Семь избирательных участков на выборах в Мосгордуму 17 и 18 сентября откроются в 6 утра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь избирательных участков на выборах в Мосгордуму 17 и 18 сентября будут работать с 06:00. Решение приняли во время заседания Московской городской избирательной комиссии. Это сделано для того, чтобы реализовать свое избирательное право смогли сотрудники Росгвардии.

По словам заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, ранее поступило обращение от командования Центрального Оршанско-Хинганского Ордена Жукова Краснознаменного округа войск Национальной гвардии РФ, в котором говорилось, что на избирательных участках 2720, 400, 505, 853, 1001, 2114, 296 находятся воинские части. Во время голосования военнослужащие войск Национальной гвардии, которые проходят там службу, будут задействованы в работе по охране общественного порядка.

"В этой связи командование по Центральному округу войск Национальной гвардии просит на этих участках перенести начало времени голосования на 06:00, но не во все дни, а только 17 и 18 сентября", – сказал он.

Также председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что столица вошла в завершающий этап избирательной кампании, участковые избирательные комиссии приступили к работе.

"Мы вошли в завершающий этап избирательной кампании. Приступили к работе все 3 640 участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии своевременно подготовили списки избирателей, передали их в участковых избирательные комиссии для работы со списками, с избирателями", – сказал он.

Ермолов пояснил, что заявления от избирателей, которые не смогут проголосовать по месту жительства и хотят сделать это в другом месте, будут приниматься в УИКах. Он также добавил, что Московская городская избирательная комиссия получила избирательные бюллетени, они были переданы в окружные и территориальные избирательные комиссии. Было обработано больше 220 тонн избирательных бюллетеней.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

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