17 сентября будет в школах рабочим днем – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятница, 17 сентября, будет рабочим днем в школах, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

По его словам, уроки можно продолжать там, где возможно развести потоки школьников и голосующих. Учебные заведения, где это невозможно, смогут провести внешкольные занятия.

"Поэтому 17-го числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день", – сказал он.

Бугаев привел в качестве примера внешкольных занятий акцию "Вместе всей семьей", в рамках которой у школьников в образовательных целях есть возможность посетить разнообразные производственные площадки.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

