В России пройдет открытое тестирование технологии онлайн-голосования

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Открытое тестирование в рамках проверки технологии онлайн-голосования перед выборами пройдет в России в четверг, 9 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что процедура будет включать в себя параллельное электронное голосование и голосование традиционным способом – с использованием бумажного бюллетеня.

Известно, что в открытом тестировании поучаствуют члены ЦИК России – председатель Элла Памфилова, заместитель председателя Николай Булаев, а также главный архитектор федеральной платформы ДЭГ Юрий Сатиров, председатель ТИК ДЭГ Илья Массух и член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич.

Кроме того, в процедуре примут участие представители политических партий, наблюдатели и журналисты.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.