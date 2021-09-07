Песков назвал главный приоритет Путина в проведении выборов в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Главным приоритетом Владимира Путина в вопросе проведения парламентских выборов является их соответствие букве и духу закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как президент относится к блокировке сайта "Умное голосование" и связано ли это с опасениями за результаты "Единой России" на предстоящих выборах.

"Главное – проведение справедливых, чистых выборов в полном соответствии с духом и буквой закона. Вот что является главным для президента", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация с "Умным голосованием" никак не пересекается с работой Путина.

"Это не его прерогатива, поэтому здесь вряд ли на этот счет есть какое-то мнение президента. Проведением выборов занимается ЦИК, подобные вопросы надо адресовать туда", – заявил Песков.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту "Умное голосование" за связь с экстремистской организацией. По информации ведомства, портал связан с "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.