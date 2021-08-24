Фото: Москва 24/Александр Авилов
Партия "Единая Россия" утвердила предвыборную программу в ходе второго этапа съезда, передает ТАСС.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил, что в основу программы легло апрельское послание президента Федеральному собранию.
Помимо этого, в документ включили предложения граждан, которые обсуждались на встречах с избирателями и экспертных площадках, что позволяет называть программу партии народной.
Ключевыми тезисами по основным разделам программы стали вопросы поддержки семей, благополучия граждан, развития сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и образования и защиты суверенитета страны.
Ряд инициатив в программу внес президент РФ Владимир Путин, также выступивший на съезде.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что с принятием программы работа не заканчивается даже в случае победы на предстоящих выборах.
Председатель партии поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обсуждать программу "на больших форумах, к числу которых относятся конференции и съезды партии".
"У нас есть хороший опыт реализации предыдущей программы, мы действительно возвращались к тому, как она исполняется, буквально каждый месяц проводили заседание предвыборной, а потом программной комиссии", – напомнил он.
После выборов состоится третий этап партийного съезда, в ходе которого подведут итоги избирательной кампании. Медведев выразил надежду, что данный этап пройдет в мажорном настроении по итогам победы "Единой России" на выборах.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Голосование в Москве будет проходить как традиционно – на участках, так и электронно
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