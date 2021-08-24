Путин заявил, что в Госдуме важно сохранять преемственность законодательной деятельности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума должна состоять из опытных людей для сохранения преемственности работы, однако новые лица также необходимы. Такое заявление в ходе второго этапа съезда "Единой России" сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства убежден, что в парламенте должны трудиться грамотные и ответственные люди, обеспечивающие преемственность законодательной деятельности.

При этом, продолжил Путин, новое поколение депутатов "должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано". По словам президента, Госдуме необходимы люди "с новыми идеями, подходами".

"Отрадно, что "Единая Россия" обновляется, ее кандидаты в Госдуму, в другие органы власти – это неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом, своими делами заслужили уважение и признание", – подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что речь идет о врачах, учителях, волонтерах, доказавших умение работать в сложных условиях и оперативно реагировать на ситуацию.

"На вас можно положиться, очень на вас рассчитываю, это очень важно", – заключил Путин.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.