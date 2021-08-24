Центризбирком создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму, которые пройдут 17,18 и 19 сентября. Москвичи, как и жители некоторых других регионов, смогут отдать свой голос онлайн, при условии регистрации заранее.

Группа будет обеспечивать работу по определению общих результатов выборов. Возглавила ее глава ЦИКа Элла Памфилова. Ее заместителем стал зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, а секретарем, без смены должности, – Наталья Бударина.

Также в группу вошли 12 сотрудников Центральной избирательной комиссии, ее аппарата и Федерального центра информатизации при ЦИКе.

Результаты выборов подведут не позднее 4 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.