Талибы предложили амнистию экс-президенту Афганистана Гани

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Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) предложили амнистию бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани и разрешили вернуться в государство, если на то будет желание. Об этом сообщает "Газета.ру".

Такие же условия выдвинули вице-президенту Амруллу Салеху.

"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности. – Прим. ред.) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", – заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.

По его словам, вражда велась на основе религии.

Ранее в перестрелке с неизвестными в районе аэропорта афганской столицы Кабула погиб один служащий сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения. Известно, что американские и немецкие военные также вступили в перестрелку. Из них никто не пострадал.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Сообщается, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя талибов, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

