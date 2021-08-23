Талибы предложили амнистию экс-президенту Афганистана Гани

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) предложили амнистию бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани и разрешили вернуться в государство, если на то будет желание. Об этом сообщает "Газета.ру".
Такие же условия выдвинули вице-президенту Амруллу Салеху.
"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности. – Прим. ред.) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", – заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.
По его словам, вражда велась на основе религии.
Ранее в перестрелке с неизвестными в районе аэропорта афганской столицы Кабула погиб один служащий сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения. Известно, что американские и немецкие военные также вступили в перестрелку. Из них никто не пострадал.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Сообщается, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя талибов, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.
Россия готова вывезти из Афганистана всех своих граждан
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: