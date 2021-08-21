Талибы планируют представить новую систему управления Афганистаном

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Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. Об этом заявил представитель талибов в интервью агентству Reuters.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления в ближайшие недели", – сказал он.

По его словам, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

Также представитель движения заявил, что "Талибан" не причастен к беспорядкам в аэропорту Кабула. По его словам, они возникли из-за отсутствия четкого плана эвакуации.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", – добавил он.

Ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает организацию вывозных рейсов для российских граждан.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.