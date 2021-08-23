В районе аэропорта Кабула при перестрелке погиб афганский военный

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В перестрелке с неизвестными в районе аэропорта афганской столицы Кабула погиб один служащий сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения. Об этом сообщает оперативное командование Бундесвера в Twitter.

"Утром в 4:13 по центральноевропейскому времени (5:13 по московскому времени) между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими произошла перестрелка у северных ворот аэропорта Кабула. Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали", – говорится в сообщении.

Известно, что американские и немецкие военные также вступили в перестрелку. Из них никто не пострадал.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Сообщается, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя талибов, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.