Сотни бойцов движения "Талибан" направляются к провинции Панджшер

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Движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) сообщило, что сотни его боевиков направляются к провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, которая в отличие от остального государства не была захвачена талибами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотни моджахедов Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов – ред.) направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать", – сообщили представители движения "Талибан".

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее стало известно, что талибы планируют в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя радикального движения, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.