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Политика

20:20

В Пентагоне заявили, что запросов из Афганистана на нанесение авиаударов по стране не было

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani

Властям США не поступали запросы от противостоящих радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане сил на нанесение авиаударов по территории страны. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, ответственный за вопросы логистики при проведении Соединенными Штатами эвакуации людей из Кабула.

"Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало", – сказал он.

Генерал также отметил, что американские военные продолжают сохранять необходимые возможности для нанесения авиаударов.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби добавил, что "миссия войск Соединенных Штатов в Кабуле состоит в охране аэропорта Кабула и обеспечении воздушного сообщения, чтобы иметь возможность вывозить людей".

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее стало известно, что талибы планируют в ближайшее время представить новую политическую систему управления Афганистаном. По словам представителя радикального движения, система будет направлена на защиту интересов всего населения страны.

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