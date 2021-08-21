Около 12 тыс человек покинули Афганистан с 15 августа – СМИ

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Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Около 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, покинули Афганистан с момента прихода в Кабул радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя НАТО.
"Процесс эвакуации идет медленно, так как это рискованно, поскольку мы не хотим никаких столкновений с участием талибов или мирного населения за пределами аэропорта", – сказал собеседник агентства.
Ранее талибы открыли огонь, чтобы разогнать толпу желающих покинуть страну. До этого то же самое сделали американские военные после того, как афганцы прорвались на взлетно-посадочную полосу и попытались по трапам попасть в самолеты, покидающие Афганистан.
Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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