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В мире

16:41

Число погибших в результате обстрела митингующих в Афганистане выросло до трех

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Количество погибших в результате обстрела митингующих членами запрещенного в России террористического движения "Талибан" увеличилось до трех. Об этом сообщает "Газета.ру".

Еще 12 жителей Джелалабада провинции Нангархара, участвовавших в демонстрациях в поддержку национального флага Афганистана, получили ранения.

По данным CNN, талибы также открыли огонь в районе аэропорта Кабула. Это делается для разгона толпы желающих покинуть Афганистан.

"Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, <...> бывают пострадавшие", – отметил корреспондент телеканала.

Уточняется, что в настоящее время все погранпереходы между Афганистаном и соседними странами контролируются "Талибаном". Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.

15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.

В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт

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