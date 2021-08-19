Немецкий генерал раскрыл подробности эвакуации в аэропорту Кабула

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Масса людей, сравнимая с толпой на стадионе, собралась у входов в аэропорт Кабула в надежде покинуть столицу Афганистана. Об этом сообщил бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт, передает РИА Новости.

По словам Арльта, если у человека есть паспорт или другие документы, то ему формально разрешено пройти внутрь. При этом он не исключил ситуаций, когда людей не пропускают даже с документами.

"Попытаюсь описать так: если людям удалось попасть во внешний периметр, они оказываются только во внешнем периметре. И теперь речь идет о том, удастся ли им пройти вперед таким образом, чтобы они со своими выездными документами были приняты... Представители наших ведомств находятся во внешнем периметре, чтобы найти наших людей. Можете представить, это как на переполненном футбольном стадионе", – заявил военный.

Он добавил, что проход людей также сопровождается "попытками больших масс людей, которые переходят на бег, попасть внутрь" аэропорта.

Ситуацию с немецким контингентом в аэропорту Кабула военный назвал "относительно хорошей". По его словам, солдаты бундесвера выполняют задачи по эвакуации в кооперации с международными силами безопасности.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда в воскресенье, 15 августа, представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.