Талибы выпустили на свободу 340 заключенных провинции Фарах

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Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) освободило 340 политзаключенных, которые отбывали наказание в провинции Фарах, расположенной на западе Афганистана. Об этом сообщает в субботу агентство "Пажвок" со ссылкой на правоохранительные органы государства.

По данным местных СМИ, освобожденные заключенные отбывали срок за преступления, связанные с угрозой безопасности страны.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Ранее стало известно, что около 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, покинули Афганистан с момента прихода в Кабул радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Эвакуация иностранцев, а также афганцев, работавших на зарубежные диппредставительства, осуществляется через аэропорт Кабула, который пока контролируют США и НАТО.

