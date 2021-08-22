Талибы попросили Россию передать сообщение лидерам афганского сопротивления

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Представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" обратились к российской стороне с просьбой передать руководству сопротивления, базирующегося в провинции Панджшер, сигнал о готовности к политическому диалогу, рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, он (высокопоставленный представитель политического офиса "Талибана" – Прим. ред.) просил нас передать панджшерцам политический сигнал", – заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По словам Жирнова, талибы попросили передать ополченцам, что они нацелены на мирное разрешение конфликта, подтверждая свои намерения отсутствием попыток силового подчинения Панджшера.

"Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог", – привел Жирнов фрагмент обращения.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя и. о. главы государства после бегства президента Гани, выступил с призывом к согражданам присоединиться к сопротивлению. По его словам, Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

Позднее Фронт сопротивления Афганистана, базирующийся в неподконтрольной "Талибану" провинции Панджшер, обратился к странам Запада с просьбой о поставках оружия. С соответствующим обращением к западным странам выступил лидер сопротивления Ахмад Масуд, являющийся сыном главы "Северного Альянса" Ахмада Шаха Масуда, который противостоял талибам в 1990-е годы.