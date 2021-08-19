РФ выступает за диалог в Афганистане на фоне сопротивления в Панджшере – Лавров

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РФ выступает за общенациональный диалог всех противостоящих друг другу групп в Афганистане на фоне сообщений о сопротивлении движению "Талибан" в Панджшере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого становится только еще более последовательной наша позиция: и в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана, точно так же и сейчас", – заявил Лавров.

По его мнению, такой диалог позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, которое уже при поддержке афганцев будет заниматься выработкой договоренностей о конечном обустройстве государства.

"Талибы пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, от этого позиция России становится еще более последовательной – Москва выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил", – подчеркнул глава МИД РФ.

Отмечается, что афганское правительство не стремилось выполнять договоренности по диалогу с радикальным движением "Талибан".

Ранее бежавший из Афганистана президент Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития и предотвратить катастрофу. Сообщалось, что президента Афганистана приняли на своей территории власти Объединенных Арабских Эмиратов. Он эту информацию подтвердил.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.